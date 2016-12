Americana participa de sessão de fotos antes de confronto contra Amanda Nunes

Por: Combate.com

Em 28 de dezembro, 2016 - 14h50 - Artes Marciais

A ex-campeã, enfim, apareceu publicamente. Ainda que não tenha sido para falar com a imprensa, Ronda Rousey posou para uma sessão de fotos com o uniforme que usará para a luta principal do UFC 207, quando tentará retomar o cinturão do peso-galo feminino (até 61kg) diante da brasileira Amanda Nunes, atual campeã da divisão. Acostumada a usar o uniforme preto de letras douradas que os campeões usam, a americana, desta vez, pisará no octógono pela primeira vez trajando peças predominantemente azuis.

Confira as imagens do uniforme de Ronda Rousey: