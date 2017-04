MEMÓRIA: Fazer o bem a todos que o rodeavam "era rotina na vida" do fundador das ORM

O padre Claudio Pighin emocionou parentes e amigos de Romulo Maiorana ao citar, ontem, durante a celebração da missa pelos 31 anos de falecimento do fundador das Organizações Romulo Maiorana (ORM), um dos aspectos mais marcantes da personalidade do jornalista: praticar o bem. A missa foi celebrada no hall da sede de O LIBERAL, no bairro do Marco, e reuniu filhos, netos e amigos de Romulo Maiorana, falecido no dia 23 de abril de 1986, além de funcionários das ORM. Romulo Maiorana, lembrou o sacerdote durante sua homilia, fazia o bem rotineiramente, beneficiando até as pessoas que ele não conhecia

Cláudio Pighin, que criou a Escola de Comunicação Padre Francisco, lembrou que atuava como padre missionário em Macapá (AP), onde organizou um programa de televisão intitulado “A Igreja em nosso meio”, na TV Amapá. Destacou que não dispunha de muitos recursos tecnológicos para incrementar o programa. Então, em uma de suas vindas a Belém, Pighin, acompanhado de outro religioso, padre Antônio, foi ao prédio-sede de O LIBERAL, ainda na rua Gaspar Vianna, no Comércio. Lá conheceu Romulo Maiorana.

“Ele nos acolheu. Eu pedi ao Romulo uma vinheta de abertura para o programa, e ele, em total disponibilidade deste filho de Deus, deu a ordem imediata para que o pedido fosse atendido. E ele nem me conhecia”, elogiou o padre Pighin.

Romulo Maiorana deu “um testemunho de altruismo e caridade”, disse o sacerdote. O religioso ressaltou que essa imagem nunca lhe saiu da cabeça. Padre Cláudio Pighin afirmou que o exemplo de Romulo na atenção dispensada a todas as pessoas que se aproximavam dele é um incentivo e exemplo para que as pessoas possam se doar em prol dos mais necessitados. “Quando vivemos o amor, a prática do bem, conseguimos entender a nossa vocação para a eternidade”, pregou.

Durante a cerimônia religiosa, a neta de Romulo Maiorana, Giordana Maiorana, proferiu a 1ª Leitura. O diretor Jurídico das ORM, Ronaldo Maiorana, e a diretora Comercial Rosemary Maiorana, ambos filhos de Romulo, emocionaram-se. O diretor Industrial João Pojucam Moraes Filho, o diretor José Luiz Sá Pereira e o advogado Jorge Borba participaram da celebração.

Com 28 anos nas ORM, a funcionária Matilde Santos destacou: Eu vim assistir à missa para reverenciar a memória dele, que fundou a empresa”. O auxiliar administrativo José Monteiro de Abreu, 39 anos de ORM, conviveu com “seu Romulo”, como todos chamavam o jornalista. “Ele era mais que um patrão, respeitava a todos na empresa. Faz muita falta”, resumiu. “Com quem eu fale aqui na empresa sempre falou bem dele. ‘Seu Romulo’ gostava de ajudar os funcionários”, completou.