Terceiro reforço do ano, volante desembarca, recebe carinho dos rubro-negros e segue diretamente para a sede

Por: GloboEsporte.com

Em 15 de janeiro, 2017 - 15h00 - Futebol

A torcida do Flamengo marcou mais uma vez presença no aeroporto. Na manhã deste domingo, o recepcionado da vez foi Romulo, terceiro reforço do clube para a temporada de 2017. O volante, que acertou com o Rubro-Negro um contrato de quatro anos de duração, chegou da Rússia, onde formalizou pessoalmente o distrato com o Spartak Moscou, que defendia desde 2012.

- Emocionante - foi uma das poucas palavras que o volante disse ao chegar, já que o Flamengo não autorizou entrevistas.

Do Aeroporto Internacional Tom Jobim, Romulo seguiu direto para o Ninho do Urubu, onde foi complementar os exames físicos e conhecer os novos companheiros, que treinam em dois períodos desde a última quarta-feira. A expectativa é de que o Flamengo apresente segunda ou terça-feira o jogador de 26 anos.

Nascido em Picos, no Piauí, o volante foi formado pelo Porto de Caruaru. O jogador chegou ao Vasco em 2010 ainda para os juniores, quando foi campeão carioca da categoria, e foi logo promovido. Em 2011, foi titular do time campeão da Copa do Brasil. Ele foi vendido para o futebol russo em 2012. Romulo também teve passagens pela seleção brasileira principal e olímpica.

O gesto do jogador de pegar um avião e pedir pessoalmente a rescisão pesou na liberação sem custos no clube russo. O acordo amigável permitiu ao Flamengo trazer o volante sem custos. Romulo já tinha acordo com o Flamengo - vai receber salários na casa dos R$ 300 mil mensais, sem contar os acréscimos das luvas contratuais, diluídas nos quatro anos de vínculo com o clube - e chega para disputar posição no meio de campo.