O local de partida será às 5h30 da Praça Santuário de Nazaré. A Romaria percorrerá 7km das principais ruas do centro

Por: Portal ORM, com informações da assessoria

Em 19 de outubro, 2017 - 14h32 - Círio

A mais nova das procissões oficiais em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, a Romaria dos Corredores, chega à quarta edição neste sábado, 21. A procissão inicia às 5h30, com saída da Praça Santuário de Nazaré.

Para a 4ª edição da Romaria, assim como na Ciclorromaria, a Diretoria da Festa de Nazaré disponibilizou camisas oficiais para venda no Centro Social de Nazaré. A verba angariada será revertida para uma das principais obras sociais da Paróquia: o Cantinho São Rafael, que atende crianças carentes em Ananindeua. Entretanto, a Diretoria da Festa destaca que, para participar da procissão, a aquisição não é obrigatória, assim como nenhum tipo de inscrição ou compra de produtos.

“Desde a primeira edição, algumas pessoas nos pediam uma camisa oficial para ficar de lembrança da romaria, então aproveitamos a ideia da venda das camisas para ajudar na manutenção do projeto social realizado no Cantinho de São Rafael, que funciona o ano inteiro atendendo crianças e adolescentes carentes, mas a compra não é obrigatória e não há qualquer tipo de inscrição”, considera o diretor coordenador do Círio, Roberto Souza.

A Romaria percorrerá 7km das principais ruas do centro de Belém. Com saída da Praça Santuário, a procissão seguirá pela Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Conselheiro Furtado, Trav. Pe. Eutíquio, Praça da Bandeira, Rua João Diogo, Rua Coronel Fontoura, Rua Tomazia Perdigão, contorno pela Praça Frei Caetano Brandão (Igreja da Sé), Rua Pe. Champagnat, Av. Portugal, Rua 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Trav. Gama Abreu, Av. Nazaré até o retorno pela Praça Santuário.

A primeira edição desta romaria foi criada em 2014, como sugestão de uma comitiva de corredores de rua da capital paraense. O pedido foi aprovado pelo chefe da Igreja de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e pela Diretoria da Festa.

A Festa de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

SERVIÇO

ROMARIA DOS CORREDORES

DATA: 21/10/17

PREVISÃO DE SAÍDA: 5h30

LOCAL: Praça Santuário de Nazaré