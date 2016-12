Bloco tradicional do telégrafo, Império Romano dá o 1º grito de carnaval pelas ruas da capital

Em 26 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gerais

De pé, de moto, de carro particular ou de ônibus, os adeptos do Império Romano começaram a chegar antes das 15h de ontem na concentração do bloco, na rua Municipalidade, esquina com a travessa Soares Carneiro, no Telégrafo. Vestidos a caráter, um pelotão de foliões romanos deu o primeiro grito de Carnaval de rua da capital paraense, em pleno domingo de Natal. A brincadeira começou perto das 16h, percorrendo as vias Senador Lemos, Dom Pedro I, Generalíssimo Deodoro e José Malcher. Os foliões, com trajes característicos da antiga civilização romana, ou bem à vontade em trajes mais modernos, como shorts, bermudas, saias e camisetas, encerraram a festa na Praça da República. O evento teve apoio da Polícia Militar.

