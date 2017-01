Advogado Jorge Borba ressalta sua preferência por clássicos de Machado de Assis e garante que a leitura é fonte primária na busca por conhecimento

Em 08 de janeiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Jornais, livros da área jurídica e revistas estão entre as leituras do advogado Jorge Borba. Mas se há um gênero literário preferido, ele afirma que com certeza é o romance. Autores como Machado de Assis e José Lins do Rego estão entre os principais nomes do estilo romancista que o leitor evidencia. “Autor de variadas e extensas obras, Machado de Assis é um exímio romancista com grande talento para análise psicológica de personagens. Sua obra ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’ marcou o início do realismo no Brasil. Além disso, é fundador da Academia Brasileira de Letras. Gosto muito também do autor José Lins, romancista com forte característica regionalista em suas obras, modificou o conceito de romantismo nos anos 30, sua sinceridade demonstrou-se marcante em suas obras”, defende Borba.