Morena limpa a casa do ex-marido e se constrange ao ver a de Sá Ribeiro chegar com o sertanejo

Por: GShow

Em 12 de setembro, 2016 - 09h12 - Novelas

Mesmo separada de Santo (Domingos Montagner), Luzia (Lucy Alves) não consegue deixar de cuidar do ex-marido. Para agradá-lo, ela resolve limpar a casa onde o sertanejo está morando e o deixa surpreso com sua atitude. "Você num pode morá num lugar mal’acabado assim, no meio dessa bagunça", diz ela, que logo de cara não nota a presença de Tereza (Camila Pitanga).

Ao perceber a de Sá Ribeiro, a mãe de Olívia (Giullia Buscacio) diz que está de saída, mas o sertanejo pede para ter uma conversa com ela. Notando que o assunto só cabe aos dois, Tereza prefere deixá-los sozinhos. Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 12/9.