Discretíssimos, eles só contaram a novidade à família

Por: Patrícia Kogut

Em 09 de janeiro, 2017 - 08h08 - Celebridades

Rodrigo Santoro e a mulher, Mel Fronckowiak, estão esperando bebê. É o primeiro filho dos dois e um antigo sonho do ator, que tem 41 anos. Discretíssimos, eles só contaram a novidade à família. A barriga dela, que é apresentadora do "Destino certo" no +Globosat, já começou a aparecer e é motivo de muita felicidade para eles. Será uma menina. Viva o casal.