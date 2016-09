Brasileiro bate recorde paralímpico, mas vê australiano repetir a marca

Lance!Net

12 de setembro, 2016 - Paralimpíadas

O brasileiro Rodrigo Parreira esteve muito perto de conquistar o ouro no salto em distância da classe T36, para atletas com paralisia cerebral. Nesta segunda-feira, no Engenhão, ele ficou com a prata no critério de desempate contra Brayden Davidson, da Austrália.

Os dois fecharam a disputa com a mesma distância: 5,62m. O australiano acabou ficando com o ouro pelo critério de desempate, já que o segundo melhor salto dele foi superior: 5,57m contra 5,55m do brasileiro. O terceiro colocado foi o ucraniano Roman Pavlyk, com 5,61m.

Ao pular 5.62m, o brasileiro quebrou o recorde paralímpico, mas viu Brayden repetir a distância logo depois. Foi a melhor marca de Parreira no ano. No último sábado, ele já havia conquistado o bronze nos 100m da classe T36.