REPOSIÇÃO: Categoria aceita reajuste proposto pelas empresas e cancela paralisação

Por: Da Redação

Em 28 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

Reunidos ontem à noite em assembleia geral, rodoviários que circulam na Grande Belém decidiram suspender a greve anunciada para a zero hora desta sexta-feira, mas avisaram que irão participar da programação de greve geral dos trabalhadores no País, contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Por maioria de votos, os trabalhadores ligados ao Sindicato dos Rodoviários do Pará resolveram aceitar a proposta da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, de reposição da inflação dos últimos 12 meses e mais 1% de ganho real nos salários, tíquete alimentação e auxílio clínica. A proposta foi apresentada durante a negociação entre os representantes das empresas de ônibus, ontem, na SRTE.

Por volta das 9 horas de hoje, os rodoviários deverão assinar o acordo coletivo na sede da superintendência. “Vamos dar a nossa contribuição à greve geral dos trabalhadores. Não podemos dizer agora como será, mas também vamos nos manifestar”, afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Altair Brandão.