Motoristas terão prioridade no registro de BO em delegacias. Grupo de estudos discutirá segurança nos finais de linha de ônibus de Belém

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 14h26 - Polícia

Os rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba descartaram a realização de uma paralisação contra a violência nos coletivos da região metropolitana de Belém nesta quarta-feira (14), após mais de duas horas de reunião com a cúpula do sistema de segurança pública do Pará, na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Na reunião foram definidas novas estratégias para o enfrentamento da violência no transporte público. Entre elas está a permissão para que motoristas de ônibus que sofram assaltos possam ir logo após o crime a uma delegacia para registrar boletim de ocorrência sobre o crime. Nas delegacias, a categoria terá prioridade para registrar os assaltos.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Pará, até então, os motoristas eram obrigados pelas empresas de ônibus a continuar a jornada de trabalho após os assaltos e, só após o término dela, é que podiam comparecer à unidade policial para registrar BO. Para o sindicato isso afetava o mapeamento do número de ocorrências, já que muitos rodoviários acabavam não indo às delegacias alegando cansaço ou outros motivos. Do dia 1º de janeiro de 2016 até o dia 10 de setembro, o sindicato tem registrados 865 ocorrências de assaltos a ônibus em Belém, Ananindeua e Marituba.

Além da questão do registro de boletim de ocorrência, a reunião resultou na criação de um grupo de estudo permanente para discutir a implantação de câmeras de segurança em todos os finais de linha da capital e região metropolitana, açém da instalação de botão de pânico com GPS em todos os coletivos. O grupo tem a primeira reunião marcada para a segunda-feira (19), a partir das 10h30, também na sede da Segup.