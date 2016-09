Categoria cobra mais segurança para trabalhar na Região Metropolitana de Belém. Reunião pode definir paralisação.

Em 14 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

A direção do Sindicato dos Rodoviários do Pará se reunirá hoje, às 10h30, com a Secretaria de Segurança Pública (Segup) para discutir providências urgentes sobre a falta de segurança no transporte coletivo dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Caso não haja um efetivo encaminhamento pela Segurança Pública em tentar minimizar essas questões, os cerca de 11 mil rodoviários da Região Metropolitana colocarão em votação, em assembleia geral, uma paralisação a partir de amanhã em Belém, Ananindeua e Marituba. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários do Estado do Pará (STTREPA) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Ananindeua e Marituba (Sintram) vão suspender suas atividades motivados pela falta de segurança nos coletivos da região. A categoria cobra a criação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Crimes em Transportes Públicos Coletivos de Passageiros e a instalação do botão do pânico, prometida há dois meses.

