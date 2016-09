Drew Brees tornou-se o terceiro maior passados da história; Vikings vence o jogo de inaguração de seu estádio

Por: Lance!Net

Em 19 de setembro, 2016 - 15h00 - Mais esportes

O Kansas City Chiefs conheceu a sua primeira derrota na temporada da NFL. A equipe do único brasileiro que disputa a competição, o kicker Cairo Santos, foi derrotada por 19 a 12 pelo Houston Texans, fora de casa. E o massacre só não foi maior porque Cairo mais uma vez teve atuação perfeita. Entrou em campo para dar quatro chutes e acertou 100%, o maior de 53 jardas, marcando todos os 12 pontos dos Chiefs.



Pesou para a derrota a má partida do quarterback Alex Smith, que acertou 20 de 37 passes para apenas 186 jardas. Nenhum corredor ou recebedor alcançou mais de 80 jardas contra um Houston que foi muito bem apenas no setor defensivo, já que o quarteback Brock Osweiler também não teve grandes números: 19 passes certos em 33 tentativas, fechando com 268 jardas, 1 TD e 2 interceptações. Com isso, o time da casa também se fez valer de field goal (o kicker Novak acertou quatro de suas cinco tentativas) para abrir vantagem conquistar a segunda vitória.



A rodada que começou na quinta-feira com a vitória do NY Jets sobre o Buffalo Bills na casa do arquirrival foi marcada por um recorde do quarterback Drew Brees, grande ídolo do New Orleans Saints, e pela inauguração do novo estádio do Minnesota Vikings.



Na derrota Saints sobre o New York Giants neste domingo no Giants Stadium, Brees passou o mítico Dan Marino (maior jogador do Miami Dolphins nos anos 80 e 90) e tornou-se o terceiro com mais passes completados na história, com 61.589. Marino aposentou-se com 61.361.



Agora, Brees está atrás apenas dos aposentados Peyton Manning (71. 940) e Brett Favre (71.838) Como a diferença está na casa dos dez mil, Brees, que tem 37 anos, tem condições de se tornar o Top1 caso jogue por pelo menos mais duas temporadas. Entre os QBs ainda em atividade, Tom Brady, quinto colocado com 58.028 é o mais próximo.



No jogo Brees manteve sua consistência. 29 passes em 44 tentativas, 263 jardas e 1 TD. Mas não foi o suficiente para derrotar o Giants. Eli Manning acertou 32 em 41 passes e 368 jardas. Como ocorreu na rodada passada, o bicampeão do Super Bowl não passou para TD e o time se garantiu num TD de corrida (Jenkins) e field goals. O Giants acumulou a segunda vitórias e o Saints amargou a segunda derrota.



Confira os recordistas (passes)



1º Peyton Manning - 71.940 (aposentado)

2º Brett Favre - 71.838 (aposentado)

3º Drew Brees - 61.589 (em atividade)

4º Dan Marino - 61.361 (aposentado)

5º Tom Brady - 58.028 (em atividade)



Mas a grande atração da rodada foi mesmo o jogo que terminou com a vitória do Minnesota Vikings sobre o arquirrival Green Bay Packers.



A partida que fechou a rodada de domingo marcou a inauguração do moderno estádio do Vikings, o U.S. Bank, que custou R$ 4 bilhões para ser construído e ainda marcava a estreia do quarterback Sam Bradford no time da casa. Ele não decepcionou ios 66.813 pagantes. Completando 22 dos 30 passes tendados, ele encerrou a partida com 286 jardas e passes para 2 TDs e o Vikings ganhou por 17 a 14.



Aaron Rogers, quarterback do Green Bay passou para 213 jardas acertando 20 de 36 jardas, mas lamentou as muitas faltas de ataque (dois passes para mais de 50 jardas foram anulados por falta de recebedores) e ainda levou 5 sacks.