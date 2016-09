Grupos reclamam da falta de valorização na hora de contratá-los

Mestres, grupos de carimbó e a população de Belém comemoraram ontem dois anos de registro da manifestação cultural como patrimônio imaterial do povo brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O evento “Carimbó Do Meu Brasil 2016” reuniu 20 grupos culturais de todo Pará para cantar e dançar na Praça do Artista, na Fundação Cultural do Pará (FCP). A atividade foi organizada pelo Movimento Campanha do Carimbó, com apoio da FCP, que reúne mestres e grupos que se organizaram em busca deste objetivo. A festa começou às 10h e seguiu até às 20h com os grupos se revesando no palco.