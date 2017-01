Entradas começam a ser comercializadas em 6 de abril

Por: Omelete

Em 12 de janeiro, 2017 - 08h18 - Shows

A organização do Rock in Rio 2017 anunciou que os ingressos do festival começam a ser vendidos em 6 de abril.

Por enquanto, os valores não foram anunciados. No último Rock in Rio, em 2015, as entradas do Rock in Rio Card, que dá acesso a um dia de festival, eram comercializadas a partir de R$ 435 (inteira). Para 2017, em novembro do ano passado, os 120 mil Rock in Rio Cards disponibilizados acabaram em menos de duas horas.

O Rock in Rio está marcado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017 e tem confirmados: Maroon 5 (16), Aerosmith e Billy Idol (21), Bon Jovi (22) e Red Hot Chili Peppers (24).

Lady Gaga e Guns N' Roses também estão entre os nomes que devem participar do festival - saiba mais.