Especial de fim de ano da TV Globo vai ser exibido hoje, após "A Lei do Amor"

Em 23 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O especial de Roberto Carlos deste ano tem clima intimista, com plateia bem próxima ao Rei e seus convidados. Entre as apresentações musicais, o público poderá conferir momentos de descontração nos ensaios e bastidores. O programa, gravado nos Estúdios Globo, vai ao hoje, e conta com a participação de estrelas consagradas da música popular brasileira. Um telão de LED contorna todo o ambiente do show, exibindo as mais diferentes texturas e imagens gráficas.