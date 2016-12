A atriz e cantora tem mantido uma rotina de caminhadas

Por: Patrícia Kogut

Em 25 de dezembro, 2016 - 13h00 - Celebridades

Grávida de sete meses e em meio a uma mudança - a atriz está saindo do Vidigal, onde foi criada, para o Recreio dos Bandeirantes -, Roberta Rodrigues está ansiosa para a chegada de Linda Flor, sua primeira filha com o namorado, Guilherme Guimarães.

- Eu sou sempre assim, deixo tudo para a última hora. Estou de mudança, arrumando o quartinho da Flor, mas nem o enxoval da neném está completo. É uma loucura - diz ela, que repetiu a palavra "loucura" diversas vezes ao longo da entrevista. - Estou superfeliz. Está chegando a hora e eu estou doida para ver a carinha desta criança.

Com 29 semanas completas - Linda Flor deve nascer em fevereiro -, Roberta comemora o fim dos enjoos, que a acompanharam até o sexto mês de gestação. Ela conta que no início da gravidez emagreceu muito, porque passava mal frequentemente, e depois, comia muito pouco pois tinha azia.

- Eu perdi quase três quilos nos primeiros cinco meses. Agora, com sete meses, estou apenas cinco quilos acima do meu peso. Eu digo que até nisso a Linda Flor está me educando: eu antes era gulosa, agora só como nas horas certas - conta Roberta.

A atriz e cantora tem mantido uma rotina de caminhadas e, quando sobra uma brecha na agenda, pratica pilates. Roberta continua em turnê com sua banda, a Melanina Carioca, fazendo uma média de três shows por semana, e pretende trabalhar até o final.

Foi no retorno de um show em Brasília, aliás, que a atriz descobriu a gravidez. Ela vinha se sentindo mal, tendo tonturas e dores nas costas. Enquanto esperava por um voo no aeroporto da capital, resolveu ir à farmácia comprar um remédio. Ao descrever os sintomas, foi aconselhada pelo atendente a fazer um teste de gravidez.

- Eu estava tomando pílula e meu ciclo estava normal. Quando deu positivo, ali no banheiro do aeroporto, nem acreditei. Pedi para uma amiga voltar na farmácia e comprar outro teste, de outra marca. E deu positivo de novo. Fiquei apavorada!

Quando chegou ao Rio, Roberta procurou o médico e, depois de fazer exames, constatou que já estava com três meses de gestação. Apesar de não ter planejado nada, a atriz conta que vivia falando que queria ser mãe, nos últimos meses, as amigas estavam ligando para ela, dizendo que haviam sonhado que a atriz estava grávida.

- Foi assustador, mas maravilhoso. Ela veio porque tinha que vir - diz.

Roberta e Guilherme se conhecem há cinco anos. Eles namoraram, terminaram e, nesse intervalo, ele acabou tendo um filho, Gabriel, de 3 anos. O menino vai morar na casa do casal e, segundo Roberta, é como um filho para ela.

- Quando voltei com o Gui, Gabriel era pequenininho. Tivemos um reencontro e eu já fui fazendo um intensivo de mãe. O Gabriel está animado, beija minha barriga, diz que vai me ajudar em tudo. Somos uma família.