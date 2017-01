Holandês falou pouco depois de renovar seu vínculo com o Bayern de Munique

Por: Lance!Net

Em 17 de janeiro, 2017 - 14h43 - Futebol

Nesta semana, Arjen Robben estendeu o vínculo com o Bayern de Munique até junho de 2018. Pouco depois, o holandês foi entrevistado pela "Radio 538" e, em um dos assuntos abordados, teve que responder sobre o assunto do momento no futebol internacional: a avalanche do mercado chinês.



Na resposta, Robben definiu a escolha pela China como 'fim de carreira', dando uma cutucada indireta em astros que, recentemente, foram se aventurar no país - como Oscar (Shanghai SIPG), Tevez (Shanghai Shenhua) e Witsel (Tiajing Quanjian), por exemplo.



'Estou tendo um grande momento aqui no Bayern e estou jogando num dos melhores clubes do mundo. Eu não saberia para onde ir na minha idade. Uma transferência para a China seria algo completamente diferente. É basicamente assumir que a sua carreira acabou. Eu quero continuar jogando no nível mais alto o maior tempo possível', disse Robben, que complementou:



'É tudo sobre uma certa loucura que está acontecendo na China agora. Eles estão oferecendo um dinheiro de outro mundo. Eu também recebi algumas ofertas. O dinheiro é tão louco que você pelo menos precisa considerar. Eles estão oferecendo talvez quatro, cinco ou seis vezes mais o que você ganha num clube grande. Mas o dinheiro nunca me guiou. É por isso que eu tive uma grande carreira. Tudo é futebol para mim.'



Aos 32 anos, Robben chegou ao Bayern em 2009, após uma passagem instável no Real Madrid. Desde que chegou a Munique, o holandês coleciona títulos, como da Copa da Alemanha (2009/10, 2012/13, 2013/14, 2015/16), da Bundesliga (2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16), da Liga dos Campeões (2012/13) e do Mundial de Clubes (2013).