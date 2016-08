Relacionado no lugar de Cearense, filho do Rivaldo quer mostrar serviço. Tiago Luis e Mailson formam a dupla de ataque bicolor

Em 27 de agosto, 2016 - 01h30 - Esporte

Para tentar barrar o time de Fernando Diniz, Dado Cavalcanti aposta em manter a mesma formação dos últimos jogos, mesmo sabendo que a equipe vai precisar correr mais e marcar bem forte. Durante o treino de ontem pela manhã, antes da viagem, Dado Cavalcanti não escondeu quem vai jogar contra o Oeste. A imprensa só teve acesso ao aquecimento e 10 minutos de treino mas foi tempo suficiente para ver o início do coletivo, que teve na equipe titular Emerson; Roniery, Gilvan, Fernando Lombardi, João Lucas; Augusto Recife, Ricardo Capanema, Lucas e Celsinho; Tiago Luis, Mailson. Dado Cavalcanti escondeu apenas os lances com bola parada, que é outra arma do elenco bicolor para tentar a vitória sobre o Oeste.

