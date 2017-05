Remo e Paysandu fazem hoje o último jogo do Parazão, no Mangueirão

Em 07 de maio, 2017 - Esporte

Da Redação

O torcedor paraense conhecerá hoje o campeão estadual de 2017. Na disputa do título, os arquirrivais Remo e Paysandu. O Papão busca o bicampeonato e o Leão Azul quer retomar sua “coroa”, perdida ano passado. Neste “pega” de gigantes, não há vantagem para ninguém e, caso dê empate - como no jogo de ida, que terminou em 1 a 1 - a decisão vai para a cobrança de penalidades. Isso seria um fato mais interessante a acrescentar na história de Re-Pa, já que os rivais já decidiram títulos em pênaltis, mas valendo apenas título de turno. Em 2015, pela semifinal da Copa Verde, o Remo venceu por 2 a o no tempo normal e nas cobranças de penalidades levou a vaga por 5 a 4.