Procissão de busca dos mastros mobiliza visitantes e nativos na vila de Alter do Chão, em Santarém

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Há mais de 300 anos o ritual se repete. A busca dos mastros marcou o início oficial da festa do Çairé 2016, na manhã de ontem, na vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste paraense. Na praia da ilha do Amor, considerada pela mídia inglesa como uma das mais belas do mundo, turistas e visitantes acompanharam os nativos e personagens da festa que seguiram em procissão para a retirada dos troncos das árvores, que servirão de mastros durante os cinco dias de festa. Os troncos foram deixados na praia do Cajueiro, de onde serão levados em outra procissão na quinta-feira, 15, para a praça do Çairé, onde serão enfeitados com frutas e, em seguida, serão erguidos.

O ritual integra a parte religiosa do evento, considerado uma mistura do sagrado com o profano. A parte profana é marcada pelo Festival dos Botos. As apresentações do Tucuxi e Cor de Rosa ocorrem nas noites de sexta (16) e sábado (17).

