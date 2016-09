Cardiologista alerta para o uso dos pequenos comprimidos sem orientação médica

Em 18 de setembro, 2016 - 06h00 - Mulher

Usada por milhões de mulheres anos a fio, a pílula anticoncepcional é o medicamento mais estudado no mundo. Quem toma, muitas vezes, nem imagina que haja contraindicação para o uso. A combinação dos hormônios estrógeno e progestágeno, embora em níveis mais baixos, causam efeitos colaterais sérios nas mulheres, aumentando os riscos de sofrerem de doenças do coração e derrames cerebrais, em decorrência do endurecimento das artérias.

Diversas pesquisas mostram que mulheres cardiopatas, hipertensas, tabagistas, diabéticas ou obesas, que consomem a pílula, possuem uma tendência maior a ter placas de gordura em suas artérias do que as que não tomam o medicamento.