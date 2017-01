Famoso baterista da Aviões do forró deixa a banda para seguir Solange na carreira solo

Em 11 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Com a saída de Solange Almeida da Aviões do Forró, outros integrantes da banda também decidiram deixar grupo. Riquelme, baterista que está desde a formação original da Aviões, de 2002, já anunciou que seguirá sua carreira acompanhando Sol, e não se apresentará mais com Xand. De acordo com a assessoria da cantora, outros nomes também serão divulgados até a estreia da carreira solo dela, em março.

