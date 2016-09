Depois de assistir ao show do rapper, cantora curtiu a noite com amigos em uma casa noturna em Miami.

Por: Ego

Em 02 de setembro, 2016 - 08h35 - Celebridades

Rihanna e Drake não se desgrudam mais. A cantora e o rapper se divertiram com amigos em uma boate em Miami, nos Estados Unidos. Riri partiu para a casa noturna depois de curtir uma apresentação de Drake na cidade. Durante a balada, os dois conversaram ao pé do ouvido e ela chegou até a ganhar um chega mais do rapper.

Rihanna e Drake se beijaram brevemente durante uma apresentação na noite da última quarta-feira, 31, em Miami. O casal já havia derretido corações no prêmio de música VMA no último fim de semana quando o rapper confessou seu amor pela estrela durante seu discurso ao apresentá-la como ganhadora do prêmio Vanguarda.

Rumores dão conta que os dois estão juntos há bastante tempo e que inclusive Drake pagou uma quantia milionária para poder parabenizar Rihanna no palco do VMA. Na ocasião, ele disse que "ela é uma pessoa por quem estou apaixonado desde os meus 22 anos. Ela é uma das minhas melhores amigas no mundo. Toda a minha vida adulta, eu a admirei, mesmo que ela fosse mais nova que eu. Ela é uma lenda viva em nossa indústria".