Ricky Harris aos 54 anos, deixa a mãe, uma ex-mulher e duas filhas.

Em 28 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

O ator Ricky Harris, que interpretava o Malvo no seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, morreu ontem aos 54 anos. Filho de pastor, Harris cresceu em Long Beach. Durante a infância, cantava no coro da igreja ao lado do amigo Calvin Cordozar Broadus Jr., que mais tarde viria se tornar o rapper Snoop Dogg.

O músico publicou um vídeo no Instagram em que diz que Harris era seu “grande irmão”. Outro a comentar a morte de Harris foi Tyler James Williams, que interpretava o Chris em “Todo Mundo Odeia...”.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.