Dono da Forma diz que Caio está enganando a recepcionista

Por: GShow

Em 28 de dezembro, 2016 - 20h13 - Novelas

Ricardo (Marcos Pasquim) não está sabendo lidar com o namoro de Caio (Thiago Fragoso) e Tânia (Deborah Secco). Inconformado com a novidade, o dono da Forma diz para a recepcionista que o loiro está com a mãe de Luíza (Bárbara Maia) e Fábio (Caio Manhente) apenas para lhe atingir: "Ele está passando de todos os limites. Não gosta de você de verdade e está te usando como arma contra mim".

A gata fica chocada com a reação do pai de Joana (Aline Dias) e avisa porque decidiu namorar com o treinador. "Ele tem sido meu amigo, tem me apoiado, tem sido gentil e generoso com a Joana...", explica. Ricardo percebe que a loira não está blefando e se declara: "Você sabe que eu sou apaixonado por você e eu sei que você também é apaixonada por mim".

OMG! Será que Tânia vai resistir ao bonitão? Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta quinta, 29/12.