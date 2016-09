Dono da Forma chega de surpresa durante evento e vê toda a confusão da galera que foi conhecer a academia

Por: Gshow

Em 10 de setembro, 2016 - 11h36 - Novelas

A ideia de Joana (Aline Dias) para atrair mais alunos à Forma saiu do papel e parece ser um LACRE! Só que, na prática, a ação atrai, além de muita gente, muita confusão para dentro da academia. Uma verdadeira muvuca se forma para conhecer as instalações e atividades do espaço! Bárbara (Barbara França), Tânia (Deborah Secco), Nanda (Amanda de Godoi), Jéssica (Laryssa Ayres) e a própria Joana ralam pra darem conta do recado.

Mas eis que Ricardo (Marcos Pasquim) surge de surpresa e flagra o caos dentro da academia! "Papai?!", se espanta a loira ao esbarrar com o dono da Forma. "Que diabos está acontecendo na minha academia?", pergunta o poderoso.

Xiii... Será que vai dar ruim para Joana e companhia? Não perca a cena que está prevista para ir ao ar nesta segunda-feira (12).