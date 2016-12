Feira ainda traz centro de diversões para a família

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 27 de dezembro, 2016 - 08h38 - Pará

Começa nesta terça-feira (27) e segue até o dia 8 de Janeiro a Feira do Sal - Edição de réveillon - na Orla do Maçarico, em Salinópolis, nordeste paraense. A feira traz opções de compras de confecções, calçados e acessórios de mais de 30 expositores de todo o Brasil, vindos do sudeste e centro-oeste. A entrada é franca.

Os biquínis coloridos, as saídas de praia, as sungas masculinas e os óculos de sol são apenas alguns itens que o público poderá encontrar no local. Além disso, o espaço também dispõe de outros produtos como calçados, camisas, calças e acessórios que podem compor o look do réveillon. Os itens podem ser encontrados entre R$ 20 e R$ 50, por exemplo.

A feira conta com uma grande infraestrutura e espaço climatizado para compras. A novidade deste ano é um centro de diversão familiar com brinquedos vindos dos Estados Unidos. Durante a Feira do Sal, tanto os expositores como os pequenos comerciantes poderão fechar parcerias e negócios nas áreas do varejo e atacado de confecções e calçados.

Serviço: Feira do Sal, de 27 de Dezembro a 8 de Janeiro na orla do Maçarico, em Salinópolis, nordeste paraense, com funcionamento das 17h30 às 00h, e entrada franca. Informações: (91) 98121-2142 / 98890-7812/ 99240-9001.