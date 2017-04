TIRADENTES - Polícia Rodoviária Federal diz que fluxo se manteve constante durante o dia de ontem

Em 24 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

O retorno para Belém do feriadão de Tiradentes pela Rodovia BR-316 foi tranquilo durante todo o dia de ontem. O feriado comemorado na última sexta-feira, dia 21, emendou com o final de semana, mas não resultou em um fluxo de saída e retorno mais intenso que o feriado anterior da Semana Santa. De acordo com informações de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito de retorno foi parecido durante quase todo o dia. Como a saída de Belém no feriado de Tiradentes foi tranquila, a previsão era que o retorno também fosse normal. A expectativa era que o fluxo se intensificasse um pouco mais entre as 18 e as 21h. Nenhum acidente grave havia sido registrado na BR-316, no perímetro da Região Metropolitana de Belém (RMB) até às 18h.