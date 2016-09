Será realizado hoje o ensaio geral da montagem que marca a programação deste ano do evento

Em 19 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Da Redação

A programação de eventos do XV Festival de Ópera do Theatro da Paz entra em um momento de muita atividade. Hoje será realizado o ensaio geral da ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini, somente para convidados, e amanhã, haverá a palestra “Turandot – A Última Obra de Puccini”, ministrada pelo diretor artístico do Festival, Gilberto Chaves, e acompanhada por um pequeno recital. Palestra e recital começam às 18h30, e têm entrada franca.