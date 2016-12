Informações são do Dieese, com base em pesquisa efetuada no Terminal Rodoviário de Belém na segunda e terça-feira

Por: Redação ORM News com informações de Eduardo Rocha de O Liberal

Em 27 de dezembro, 2016 - 23h26 - Pará

Os preços do transporte rodoviário permanecem elevados e sem descontos na maioria das linhas que partem do Terminal Rodoviário de Belém para quem pretende deixar a cidade e passar a virada de ano em outros municípios paraenses, particularmente, com praia e em outros estados. Passagens intermunicipais têm preço variando de R$ 11,73, para Castanhal, até R$ 99,59, para Tucuruí. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA), com base em pesquisa efetuada no Terminal Rodoviário de Belém na segunda e terça-feira. A administração do Terminal Rodoviário estima que 44.600 passageiros devem trafegar nesta semana que antecede o réveillon.

Muita gente comparece aos guichês do Terminal Rodoviário para adquirir passagens pensando no réveillon. "Eu cheguei hoje a Belém para apanhar a minha filha, para ela passar o réveillon em Marabá comigo. Foram oito horas de ônibus e mais oito horas voltando para Marabá", declarou a esteticista Keyla Cruz, 33 anos, que mora e trabalha em Marabá, no Sudeste do Estado.

A filha dela, Juliana Cruz, 14 anos, cursará o 1º ano do Ensino Médio em 2017, e mora no Distrito de Icoaraci, em Belém. "Eu estou muito feliz em poder passar a virada do ano com a minha mãe", disse Juliana. O Natal de mãe e filha foi em cidades diferentes, mas a entrada em 2017 está programado para ser, juntas, em Marabá. Juntas, elas superam o valor de R$ 86,00 da passagem rodoviária para a cidade. "Está caro, mas pelo menos a gente tem opção de ônibus para a viagem", afirmou Keyla.

Aos 19 anos, o estudante de Publicidade Luiz Felipe Vasconcelos, passará o réveillon em Algodoal, na Ilha de Maiandeua, no Município de Marudá. "Eu vim comprar a passagem, agora, e vou embarcar no dia 30, às 9 horas", disse. Luiz Felipe pontuou que este, desde fevereiro, voltou a frequentar Algodoal, após cinco anos distante do local. "Com passagem, travessia de barco e a volta, sem pagar a carroça para transportar bagagens, dá uns R$ 80,00", finalizou.

De acordo com levantamento do Departamento, desde a semana que antecedeu o Natal tem aumentado a quantidade de pessoas que deixam Belém para o Réveillon fora da capital paraense. Essa saída deverá aumentar ainda mais a partir desta quarta-feira(28). Costumam ser bem procurados nesta época do ano, a Ilha do Mosqueiro, Salinas, Marudá, São Caetano de Odivelas, Cametá e Barcarena.

Técnicos do Dieese/PA identificaram que o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros não teve reajuste para as festas de final de ano em relação ao mesmo período em 2015. Pelo menos, até o momento. O último reajuste autorizado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) ocorreu no final do mês de novembro de 2015. O mesmo ocorrendo no transporte fluvial.

No caso do transporte interestadual de passageiros, os preços estão mais altos em 9,04% neste final de ano em relação ao final do ano passado. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) em 1º de julho passado.

Com relação à Linha Urbana para Mosqueiro, gerenciada pela Prefeitura de Belém, as passagens para as festas de final de ano também não tiveram reajustes em relação a igual período do ano passado. O último reajuste autorizado pela PMB ocorreu em 14 de maio de 2015, quando o valor da passagem saiu de R$ 3,90 para R$ 4,35. O valor de R$ 4,35 da Passagem Urbana para Mosqueiro ainda é menor que o valor cobrado pela mesma passagem na linha intermunicipal, também para o Mosqueiro, operada por empresa privada com saída do Terminal Rodoviário e que custa R$ 10,00.

De acordo com pesquisa do Dieese/PA, o preço da passagem rodoviária para Abaetetuba custa R$ 18,00; para Barcarena, R$ 15,00; Bragança, R$ 36,07; Cametá, R$ 49,05 (com a travessia); Capanema, R$ 28,65; Castanhal, R$ 11,73; Colares, R$ 18,00; Curuçá, R$ 24,00; Marudá, R$ 28,00; Mosqueiro, R$ 4,35 (ônibus urbano fora do Terminal da Prefeitura de Belém) e a R$ 10,00 (ônibus intermunicipal da linha regular dentro do Terminal Rodoviário); Marabá, R$ 89,00; Salinas, R$ 36,21; São Caetano de Odivelas, R$ 20,00; Vigia, R$ 16,50; Tucuruí, R$ 72,77 (passagem diurna) e R$ 99,59 (a noturna).