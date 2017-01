Afetados por falha do órgão foram participantes que fizeram a segunda aplicação do exame. Divulgação começou na quarta (18) com instabilidade no site

Por: G1

Em 19 de janeiro, 2017 - 15h25 - Educação

O instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, por volta das 15h50 desta quinta-feira (19), que foi liberado o acesso total às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Ao menos cerca de 20 mil candidatos estavam com as notas fora do sistema.

A maioria dos afetados pelo problema está no grupo que fez a segunda aplicação das provas nos dias 3 e 4 de dezembro.

As notas foram divulgadas por volta das 11h15 de quarta-feira (18). Para ter acesso, o participante precisa digitar CPF e senha no site do Inep. O resultado também pode ser conferido pelo aplicativo oficial do Enem.

Ao longo de toda quarta-feira, o site do Enem enfrentou instabilidades. Antes de ser divulgada a falha na publicação das notas de ao menos 20 mil candidatos, o Inep chegou a afirmar que a culpa das instabilidades era de ataques externos.

"A consulta está a disposição embora nosso site esteja sofrendo inúmero ataques de pessoas que torcem contra a educação brasileira", justificou a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini.