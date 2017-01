Com o início do período de chuvas na região amazônica, aumenta o alerta contra o Aedes aegypti

Por: O Liberal

Em 04 de janeiro, 2017 - 07h39 - Editorial

Com o início do período de chuvas na região amazônica, aumenta o alerta contra o Aedes aegypti. O ano de 2016 foi emblemático e mostrou a importância do combate à proliferação do mosquito. Se antes a ameaça estava nos casos de dengue, agora temos de lidar também com a chikungunya e o zika – que pode provocar casos de microcefalia. Mas a grande questão é o posicionamento dos cidadãos diante desse problema de saúde pública.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, um único mosquito fêmea tem a capacidade de contaminar até cinco pessoas de uma só vez com os vírus da dengue, chikungunya ou zika.

O inseto procura sangue humano para dar prosseguimento ao processo de reprodução, que envolve a maturação de ovos, posteriormente depositados em locais com água parada. Daí a importância do monitoramento nas ruas, logradouros públicos e casas para a identificação de ambientes propícios ao ciclo de vida do Aedes aegypti.

O poder público tem a missão de desenvolver ações de prevenção, mas todo cidadão é corresponsável como agente nesse embate em várias frentes: cuidar de sua casa, informar a comunidade e denunciar despejo irregular de lixo.

Em regiões metropolitanas como a de Belém e grandes aglomerados urbanos, a exemplo de Santarém e Marabá, o despejo de lixo e entulho nas ruas e terrenos baldios pela população é um desafio a mais para as prefeituras, já que o processo de reprodução do mosquito é rápido e praticamente só exige água parada.

Neste período de chuvas diárias e intensas, que deve se estender até março, qualquer objeto que sirva de recipiente deve ser descartado em sacos plásticos ou acondicionado em locais adequados.

De acordo com o Informe Epidemiológico mais recente da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com dados referentes até o início de dezembro passado, foram registrados no Pará ao longo de 2016 cerca de 6.200 casos de dengue, 2.600 de zika e 668 de chikungunya. A cada dia, pelo menos 30 pessoas foram acometidas por um dos três vírus no Estado.

Belém, por concentrar a maior parte da população do Estado, tem o maior número de casos de dengue (561), mas preocupa o fato de municípios com um número bem menor de moradores acumularem tantos registros, como Dom Eliseu (482), Alenquer (440) e Oriximiná (301).

As ações de combate ao Aedes aegypti são competência dos municípios, que recebem verbas do Ministério da Saúde e têm metas a cumprir. No entanto, sem conscientização e mobilização da população, o desafio contra o mosquito se torna muito mais difícil.