Por: Techtudo

Em 16 de setembro, 2016 - 08h41 - Tecnologia

Resident Evil 7 ganhou mais um trailer e também atualização na demonstração que foi lançada no PS4 há poucos meses. O vídeo mostra cenas ainda inéditas, como os Bakers, estranha família que faz parte da história, além de sequências com tiro e armas – algumas, claro, que reservam sustos aos espectadores.

As novidades foram divulgadas pela Capcom na Tokyo Game Show 2016, no Japão. A nova edição da demo carrega o subtítulo de “Twilight” e deve trazer sequências inéditas, algumas delas já vistas de forma prévia no novo trailer. A atualização já está disponível a partir de hoje, 15 de setembro.

Resident Evil 7 foi anunciado na E3 de 2016 e traz uma nova forma de jogar a série, desta vez totalmente focada no terror de sobrevivência. A Capcom disponibilizou uma demonstração grátis para assinantes da PlaySation Plus, que já foi baixada mais de três milhões de vezes.

O game sai em 24 de janeiro e já está em pré-venda também no Xbox One e PC. A edição de PS4 terá suporte ao PlayStation VR, o óculos de realidade virtual do console.