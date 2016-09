Turistas: A menos de um mês da Festa de Nazaré, apenas 65% dos leitos foram reservados

Por: Da Redação

Em 15 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Os meios de hospedagem ainda amargam baixa procura por reservas de leitos para o final de semana do Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano. Dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS-PA) mostram que 65% dos leitos foram reservados, e, desse total, apenas 30% receberam confirmação de hospedagem.

A poucas semanas da abertura da Festa de Nazaré, o setor ainda acredita que 90% dos leitos estarão ocupados até a Trasladação e a Grande Romaria do segundo domingo do mês de outubro.