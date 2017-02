O movimento, que está acontecendo em frente à Seduc, reivindica a favor da permanência do Sistema Modular de Ensino nas ilhas

Cerca de 150 pais, alunos, professores e representantes de lideranças comunitárias de Abaetetuba, município paraense, se reúnem em frente à Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc/PA), no final da manhã desta terça-feira (14), como forma de manifesto a favor da permanência do Sistema Modular de Ensino (Some) em comunidades ribeirinhas da localidade.

Os manifestantes alegam que a Secretaria iria extinguir, aos poucos, turmas de ensino de algumas comunidades para unir com outras que tivessem uma demanda maior, como forma de minimizar gastos. Mas, de acordo com eles, isso prejudicaria o rendimento do estudo das crianças, pois seriam remanejadas para áreas distantes.

"O acesso ao estudo próximo à sua moradia é um direito conquistado há décadas. Se não houvesse demanda nas turmas, tudo bem. Mas muitas têm demandas grandes, cerca de 20, 30 alunos por classe. As crianças serão prejudicadas se forem remanejadas para outras cidades ou localidades distantes. Eles vão sofrer com o risco da pirataria, que é muito presente na nossa região. Ficarão vulneráveis à ação dos bandidos", declarou o professor Hélio Maués, um dos organizadores do manifesto.

Para o docente, a medida é inaceitável, pois há peculiaridades em cada comunidade que necessitam de um maior estudo para avaliar questões de viabilidade. O professor complementa que, a medida anunciada no fim do ano passado, seria um retrocesso histórico para a educação e afetaria, no mínimo, 20 localidades do município.

POSICIONAMENTO SEDUC

A Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) informou ao Portal ORM News que uma reunião será realizada entre a comissão dos representantes das comunidades ribeirinhas de Abaetetuba e o secretário ajunto de ensino, logo mais, às 12h, para debater as questões reivindicadas.