Emille Martins tem 26 anos e é personal trainer

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 21h56 - Rainhas

Primeira candidata já está nos palcos! Representando o clube Monte Líbano, Emille Martins tem 26 anos e é personal trainer. "É muita responsabilidade, mas tem que ir com tudo. Vou iniciar esse concurso com tudo!", garantiu Emille, minutos antes de entrar na passarela.



Com a fantasia "Rudá - A sinfonia do amor arauá", personal trainer animou toda a plateia.



O concurso tem patrocínio da Vega Veículos e Valiverde turismo.



