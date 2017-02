O tema nordestino trouxe muita luz e música para o palco do RR17.

Por: Redação Portal ORM

Em 17 de fevereiro, 2017 - 22h13 - Rainhas

A 4º candidata do Clube Pinheirense, Sâmille Fernanda, veio com uma fantasia sustentável, inspirada na Águia Carcará - O Falcão do Sertão Nordestino. A fantasia toda iluminada trouxe um toque diferente para os palcos. Foram usados cristais e pedrarias, nas mãos usa unhas de prata e na cabeça leva uma pluma animal. “Estou muito ansiosa, mas esperançosa de que vai dar tudo certo. Meu físico está preparado”, disse a candidata.