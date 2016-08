Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Repórter 70

PARAENSES

Microcirurgia

O grupo de Microcirurgia do Laboratório de Cirurgia Experimental (LCE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) recebeu no último sábado, na China, o prêmio de melhor trabalho em microcirurgia entre estudantes do mundo. A equipe desenvolve no LCE uma técnica de reimplante de escalpo em coelhos, cuja espécie apresenta fluxo sanguíneo similar ao humano. Futuramente, esse tipo de cirurgia poderá ser aplicado em vítimas de escalpamento na região, devolvendo a autoestima dessas pessoas.

Acidentes

Os números de acidentes por escalpelamento nos rios da Amazônia não param de crescer, apesar de todas as tentativas, campanhas e ações conjuntas visando evitar esse tipo de ocorrência, devido à falta de instalação de equipamento de proteção nos eixos das embarcações. A matéria, inclusive, foi motivo de uma dissertação de mestrado na Universidade Federal do Pará (UFPA) da estudante Edwana Nauar de Almeida, orientada pelos professores Salomão Hage e Lucélia Bassalo.