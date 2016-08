Em 27 de agosto, 2016 - 06h00 - Repórter 70

CNBB

Corruptos

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil decidiu entrar na briga em defensa da Lei da Ficha Limpa, que, como se sabe, corre o risco de virar potoca com a decisão do STF de delegar às câmaras municipais o julgamento de contas irregulares de gestores públicos, jogando os tribunais de contas para escanteio. Em nota divulgada na última quarta, os bispos conclamam “a população, legítima autora da Lei da Ficha Limpa, a defendê-la de toda iniciativa que vise ao seu esvaziamento”. Segundo eles, “na política, não há lugar para corruptos”.

Aliás

Entre os candidatos a prefeito lançados pelo PMDB no Marajó estão enquadrados na Lei da Ficha Limpa, quer dizer, são fichas sujas, o de Salvaterra, Ponta de Pedras, Muaná e Curralinho. Outros há que, para escapar das garras da Justiça Eleitoral, lançaram filhos, esposas e outros parentes no apagar das luzes, como no caso de Muaná, em que o candidato aposta no filho para não deixar o osso escapar. A prática se repete nos quatro cantos do Estado.

TRANSPORTE

Explique-se

A partir desta segunda-feira, a Arcon começa a chamar os operadores convencionais e complementares que tiveram alterações em suas taxas de regulação para esclarecer os critérios técnicos adotados no cálculo da mesma, assim como proceder ao recadastramento operacional do sistema. Metade das 47 empresas e 23 cooperativas cadastradas na Agência mantiveram as taxas inalteradas.