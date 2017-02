Matérias de interesse do governo dominam pauta do Congresso na semana

Por: G1

Em 06 de fevereiro, 2017 - 07h52 - Brasil

Com os cargos de comando da Câmara e do Senado definidos, deputados e senadores vão retomar efetivamente os trabalhos nesta semana com uma agenda que prevê deliberação de projetos considerados prioritários pelo governo.

Na Câmara dos Deputados, foi incluído na pauta do plenário o projeto que reabre, em 2017, o prazo para o contribuinte que mantém recursos no exterior não declarados à Receita regularizar sua situação, a chamada repatriação.

O texto foi aprovado em novembro pelo Senado com alteração, depois de ter passado pela Câmara. Uma brecha deixada no texto pelos senadores permite que parentes de políticos participem do programa.

Na última semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que vai instalar as comissões especiais para analisar os projetos das reformas previdenciária e trabalhista. Os dois textos são classificados pelo governo como prioridades para 2017.