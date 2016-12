Leia no editorial desta quinta-feira (29) em O Liberal

Em 29 de dezembro, 2016 - Editorial

Até onde o bom senso e a racionalidade alcançam, parecem destituídas de fundamento as críticas de que a União deveria fazer ouvidos moucos aos Estados e recusar-se a abrir exceções no caso de renegociação de suas dívidas.

Se realmente a União levasse ao pé da letra o que apregoam essas críticas irracionais, dificilmente o governo federal conseguiria sustentação política para aprovar matérias fundamentais para o reequilíbrio financeiro do País, como essa PEC do Teto, que tantas resistências desperta em vários segmentos.

A falta de respaldo político já seria, por si só, um sério empecilho para o endurecimento da União em relação aos Estados. O outro entrave é técnico: não se pode pensar em equilíbrio financeiro do ente federal sem a contrapartida dos Estados.

Mas também é certo que os Estados não podem pretender a concordância do governo federal para renegociar suas dívidas, sem que também adotem iniciativas rigorosas - para não dizer rigorosíssimas - para evitar que seus cofres sejam dizimados por gestões ineptas e temerárias.

É bem-vinda, dessa forma, a aprovação pelo Senado do projeto de lei que renegocia as dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, em atendimento ao pedido de vários governadores de unidades federativas que enfrentam crises financeiras gravíssimas, como Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os senadores acolheram várias sugestões negociadas entre o Ministério da Fazenda e governadores ao longo dos últimos meses. Por meio de emenda apresentada pelo líder do governo no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-SP), os senadores alteraram o teor do projeto aprovado inicialmente pela Câmara.

Incluiu-se no texto proposta anunciada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que prevê a suspensão de dívidas dos Estados em crise com a União por meio de um regime de recuperação fiscal.

Pela proposta aprovada, os Estados em graves dificuldades financeiras que optarem por ingressar no regime de recuperação fiscal terão as dívidas com a União suspensas por até três anos. Por outro lado, deverão cumprir uma série de contrapartidas exigidas pelo governo federal.

Poderão ingressar no regime de recuperação fiscal, pela proposta, os Estados que apresentarem todos estes requisitos: receita corrente líquida menor que a dívida consolidada, receita corrente menor que a soma das despesas de custeio e volume de obrigações contraídas maior que as disponibilidades de caixa de recursos não vinculados. A adesão por parte dos Estados será voluntária.

As regras estão postas. É segui-las ou continuar na escalada de desregramentos, como os que levaram muitos Estados às dificuldades que agora enfrentam.