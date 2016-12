SANÇÃO: Presidente mantém prazo de 20 anos para Estados quitarem dívidas

Por: Brasília: Agência Estado

Em 29 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

Após reuniões com a equipe econômica, o presidente Michel Temer vetou parcialmente ontem o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que permite a renegociação das dívidas dos estados com a União. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, na tarde desta quarta. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o trecho sancionado e o veto parcial serão fomalizados na edição de hoje do "Diário Oficial da União".

De acordo com o porta-voz, o veto parcial atingiu apenas a parte do texto que trata do Regime de Recuperação Fiscal, mecanismo criado para socorrer estados em situação financeira mais grave, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.