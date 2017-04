VIDA É SONHO: Compositor faz hoje show para viabilizar disco solo feito de forma coletiva

Por: Edir Gaya: Especial para o Magazine

Em 27 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Vida é Sonho é um espetáculo solo produzido coletivamente. No Centro Cultural Sesc Boulevard, hoje, às 19h, Renato Torres volta a vestir a pele do brincante e mestre de cerimônia da noite. Com ele, no palco, estarão Armando de Mendonça, Camila Honda, Carol Magno, Dulci Cunha, Dionelpho Jr., Lariza Xavier, Maurício Panzera e Valéria Fagundes. E mais os músicos Rubens Stanislaw (baixo), João Paulo Pires (percussão), Diego Xavier (bandolim, percussão, vocais) e Rodrigo Ferreira (teclados).

Inspirado no Clube da Esquina, o caráter coletivo de Vida é Sonho reitera a alteridade do espetáculo para os artistas e para a própria plateia.