Experiente volante marca aos 40 do segundo tempo e impõe virada na Vila Belmiro

Por: Lancenet

Em 11 de setembro, 2016 - 18h36 - Série A

Santos e Corinthians mediram forças na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, e a experiência do volante Renato fez a diferença a favor do time da casa, que venceu por 2 a 1, com o gol da vitória marcado de cabeça, aos 40 minutos do segundo tempo. O resultado mantém o Peixe na quarta posição, mas agora só um ponto atrás do Timão, que seguirá no G4 ao término da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E dá-lhe emoção no Brasileirão!

Quem parecia em casa no primeiro tempo era o Corinthians. Exceção feita a um cabeceio de Rodrigão na trave em lance que já havia sido paralisado pela arbitragem logo no comecinho, só os visitantes chegaram ao ataque. Fagner, em batida próxima à trave de Vanderlei, e Rodriguinho, depois de cortar dois marcadores dentro da área, mas finalizar por cima, tentaram. Sem sucesso.

O Santos tinha dificuldades de fazer a bola chegar em Copete e Vitor Bueno, seus homens de criatividade pelas pontas. Muito disso se devia à postura do Corinthians, que tinha linhas defensivas avançadas e deixava seu adversário sem espaço para criar no meio. Um jogo de xadrez orquestrado por Dorival Júnior e Cristóvão Borges, dois treinadores de profundo conhecimento tático. Em panoramas assim, o que faz a diferença é o talento. E se de um lado Jean Mota e Vitor Bueno não conseguiam acertar as tabelas, do outro houve quem acertasse.

O Corinthians abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Marlone começou a jogada pela direita e serviu Rodriguinho, que devolveu com um passe magistral, de letra, para o companheiro. O camisa 8 recebeu de frente para o gol, já que Fagner havia feito o serviço sujo de puxar a marcação, e bateu no cantinho, sem defesa para Vanderlei. O Timão ainda perdeu mais umas duas ou três boas chances de fazer gol, sempre em desatenções da defesa do Peixe. Vanderlei, como já é rotina, brilhou.

A torcida santista vaiou o desempenho de seu time ao fim do primeiro tempo, mas voltou empolgada para a etapa complementar. E o time não demorou a corresponder. Rodrigão teve ótima chance defendida por Cássio em dois tempos, mas Vitor Bueno não perdoou em cobrança de pênalti. Aos 24 minutos, Luiz Felipe dividiu com Vilson e o árbitro assinalou a infração. Na batida segura do garoto do Peixe, o experiente goleiro pulou para o outro lado. Era o merecido empate na Vila Belmiro.

Mais merecida ainda foi a virada, determinada aos 40 minutos do segundo tempo. Superior em campo, o Santos aproveitou a empolgação das arquibancadas para reverter o placar e espantar seu jejum no Brasileirão. Em escanteio cobrado por Jean Mota, Renato se antecipou à marcação de Fagner e cabeceou sem chances de defesa para Cássio. Deu Santos no clássico dos alvinegros.