Zagueiro foi anunciado na última sexta-feira (2) e aguarda regularização junto ao BID para virar opção para o técnico Waldemar Lemos

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 19h51 - Série C

Único pedido de prioridade máxima do técnico Waldemar Lemos para o Remo, o zagueiro Renato Justi vive a expectativa de poder estrear pelo clube já neste final de semana. Por outro lado, além da regularização junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o defensor ainda admitiu que precisa adquirir ritmo de jogo.

A possibilidade de uma estreia antes do planejado foi levantada por Waldemar Lemos quando, através da reportagem do Portal ORM News, foi deparado com a chance de se ver novamente obrigado a utilizar os 'reservas' Ítalo e Ciro Sena como titulares, tendo em vista que Henrique está se recuperando de uma lesão grau 2 na coxa direita e que Max está suspenso. Na ocasião, o comandante azulino disparou: 'Eu confio nele! Se tiver de jogar, vai ter que ir de qualquer jeito'.

Aos 28 anos, Justi foi sincero em sua entrevista coletiva no Baenão e revelou: 'Estou sem jogar há duas semanas. Meu último jogo foi no domingo retrasado, dia 21, pelo Anápolis (GO). Espero contribuir com o acesso do Remo. Quero ficar logo à disposição do professor'.

O zagueiro - que é canhoto e chegou a sustentar a braçadeira de capitão sob o comando de Waldemar, no Anápolis (GO) - relembrou a parceria com o treinador. 'Trabalhei com ele (Waldemar). É um treinador que me ajudou muito e contribuiu bastante para o meu crescimento. Conseguimos levar o nosso ex-clube a uma final de estadual, que não acontecia há 20 anos. Tudo foi consequência de um bom trabalho e tenho certeza que, no Remo, também teremos bons frutos', falou.

Diante da possibilidade de estrear já neste sábado (10), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, o zagueiro remista foi categórico: 'Lógico que é um jogo difícil, mas uma derrota é a última coisa que está passando pela nossa cabeça. Vamos em busca desta classificação'. A partida está prevista para começar às 20h, com transmissão lance a lance pelo ORM News.