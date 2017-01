Evento conta com 16 atrações regionais

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 09 de janeiro, 2017 - 19h53 - Entretenimento

A cantora e compositora Renata Del Pinho vai realizar um baile em comemoração ao seu aniversário. A ocasião contará com a participação de 16 artistas, além de show da Orquestra Pau e Cordista de Carimbó. O evento vai arrecadar material escolar para ser doado a comunidades ribeirinhas.

A noite terá apresentações musicais de Allan Carvalho, Andréa Pinheiro, Cactus ao Luar, Félix Robatto, Gina Lobrista, Gláfira, Jeff Moraes, Joelma Klaudia, Liége, Marcelo Sirotheau, Nean Galuccio, Olivar Barreto, Pedrinho Callado, Pedro Vianna e Renato Lu.

Além dos convidados, o evento terá, é claro, show de Renata Del Pinho, que trará um repertório com algumas faixas de seu primeiro disco solo Som de Cafuzo. “O projeto do disco faz um passeio pela música negra e indígena das Américas, passeando por diversos gêneros, como Carimbó, música latina e até jazz. É essa mistura dançante que queremos apresentar neste show”, explica Renata.

A ocasião, além de ser um grande encontro de artistas paraenses, tem um viés beneficente. O evento vai arrecadar material escolar para doar para comunidades ribeirinhas, já que o fim das férias se aproxima. “A maioria da população de Belém não consegue adquirir material por conta da situação sócio-econômica, especialmente comunidades ribeirinhas que vivem em extrema pobreza e carecem de recursos”, conta Renata.

A festa Baile Del Lápis vai rolar no dia 13 de janeiro, a partir das 21h, no Fiteiro (Doca, 555). Os ingressos antecipados custam R$ 10 no Sympla, o 2º e 3º lote custam, respectivamente, R$ 15 e R$ 2o. Informações: (91) 98966-7200 / 98104-2078.

