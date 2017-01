Evento contará com participação de 16 artistas e vai arrecadar material escolar para estudantes ribeirinhos

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 11 de janeiro, 2017 - 09h12 - Música

Nesta sexta-feira (13), a cantora e compositora Renata Del Pinho realiza um grande baile para festejar seu aniversário, uma tradição que já está no seu terceiro ano. A festa será no Fiteiro e contará com a participação de 16 artistas, além de show da Orquestra Pau e Cordista de Carimbó.

Allan Carvalho, Andréa Pinheiro, Cactus ao Luar, Félix Robatto, Gina Lobrista, Gláfira, Jeff Moraes, Joelma Klaudia, Liége, Marcelo Sirotheau, Nean Galuccio, Olivar Barreto, Pedrinho Callado, Pedro Vianna e Renato Lu já confirmaram presença no evento que vai arrecadar material escolar para ser doado a comunidades ribeirinhas.

“Logo depois das festas de fim de ano, começam os preparativos para a volta às aulas e com ela vem a necessidade de compra de material escolar. Sendo que a realidade da maioria da população de Belém não consegue adquirir material por conta da situação sócio-econômica, especialmente comunidades ribeirinhas que vivem em extrema pobreza e carecem de recursos. Por isso quero comemorar arrecadando material escolar para ajudar no aprendizado e desenvolvimento de vários alunos de Belém”, explica Renata.

O show da cantora trará um repertório com algumas faixas do primeiro disco solo da artista Som de Cafuzo, projeto que Renata trabalha para colocar em prática em 2017. O single Tic Tic, faixa que mistura Black Music com Carimbó, foi lançada em novembro e estará no repertório, que vai misturar músicas autorais a releituras de clássicos da música mundial.

“O projeto do disco faz um passeio pela música negra e indígena das Américas, passeando por diversos gêneros, como Carimbó, música latina e até jazz. É essa mistura dançante que queremos apresentar neste show”, avisa.

Para este evento, Renata estará acompanhada por Kim Freitas (guitarra), Príamo Brandão (baixo), Edvaldo Cavalcante (bateria), JP e Paturi (percussão).

Encerrando a noite, uma grande roda com a Orquestra Pau e Cordista de Carimbó, que vai apresentar um repertório que mistura canções tradicionais a grandes sucessos de mestres como Verequete, Pinduca e Dona Onete. Criada em julho de 2016 na Lambateria, festa de música paraense realizada toda quinta-feira em Belém, a Orquestra foi destaque do Festival Se Rasgum em 2016, sendo muito elogiada pela crítica especializada.

Pré-Carnaval – Para já entrar no clima do Carnaval, a festa terá um concurso de fantasia que vai premiar a mais criativa com um balde cerveja e uma cachaça de jambu.

Som Misturado – Gravar o disco Som de Cafuzo é o grande desafio da artista para 2017. O projeto do disco prevê um passeio por várias sonoridades das Américas: do Sul, Central e do Norte que influenciaram a artista ao longo de sua trajetória. Nele, Renata propõe misturas com Carimbó, gêneros latinos como Zouk e Merengue, Blues e pitadas de Rock e Jazz.

Para Renata, o projeto é importante para mostrar sua pluralidade, o quanto gosta de passear por diversos gêneros e também para valorizar seu trabalho como compositora.

Som de Cafuzo pretende misturar referências indígenas com a música negra, caso do Carimbó. Parte dessa mistura poderá ser conferida ainda no início do ano, já que a artista gravará seu EP Digital a partir de janeiro pelo selo Ná Figueredo.

Sobre a artista – Cantora e compositora, Renata Del Pinho nasceu em Belém do Pará, numa família musical e desde cedo cursou MUSICALIZAÇÃO E CANTO LÍRICO no Conservatório Carlos Gomes. Ainda na adolescência, enveredou pelo canto popular. Em 2013, decidiu seguir definitivamente a carreira como cantora.

Em apenas três anos, já se apresentou no Festival de Carimbó de Marapanim, Festival de Música Popular Paraense e Festival de Ourém e vem se destacado no cenário musical de Belém como um dos destaques da nova geração de artistas e dona de uma das mais belas e expressivas vozes da música paraense. Plural, a cantora tem influências de várias vertentes musicais, sobretudo ritmos de raízes negras e indígenas.

Foi regado por essas influências que, em 2014, surgiu o projeto do primeiro CD: Som de Cafuzo, que faz um grande passeio pelas sonoridades das três Américas, com ritmos que são heranças das matrizes indígenas e negras (Carimbó, Zouk, Merengue, Blues, Jazz e Rock) e algumas experimentações e fusões de sons.

A cantora vem se apresentando nos principais espaços culturais da cidade como Teatro Margarida Schivasappa, SESC Boulevard e teatro Waldemar Henrique, além de importantes eventos como Black Soul Samba e Boulevarte.

Serviço- A festa Baile Del Lápis com Renata Del Pinho, participações de Allan Carvalho, Andréa Pinheiro, Cactus ao Luar, Félix Robatto, Gina Lobrista, Gláfira, Jeff Moraes, Joelma Klaudia, Liége, Marcelo Sirotheau, Nean Galuccio, Olivar Barreto, Patrícia Rabelo, Pedrinho Callado, Pedro Vianna, Renato Lu e show da Orquestra Pau e Cordista de Carimbó, será na sexta-feira (13), a partir das 21 horas no Fiteiro (Doca, 555). Ingressos antecipados a R$ 10,00 no Sympla (http://bit.ly/2iYo3gI) 2º lote: R$ 15,00 e 3º lote a R$ 20,00. Informações: (91) 98966-7200 / 98104-2078.