De terno e gravata, quarteto enfrentou a 'chuva da tarde' para caminhar pelo gramado do estádio, com direito a selfie

Por: Redação ORM News

Em 04 de setembro, 2016 - 16h36 - Série C

O palco dos maiores jogos do futebol paraense sob a chuva característica de uma tarde de domingo. Este foi o cenário que o quarteto de arbitragem da partida entre Remo e Salgueiro escolheu para algumas selfies.

A equipe do apito é comandada pelo matogrossense Paulo Schleich Vollkopf (CBF-1). A responsabilidade de fazer as fotos oi do assistente Marcos dos Santos Brito (CBF-2), também do Mato-Grosso. O último representante da terra e também auxiliar é Cícero Alessandro de Souza (CBF-1). O paraense Wasley do Couto Leão.

O cofronto entre Remo e Salgueiro é válido pela 16ª das 18 rodadas desta primeira fase da Série C do campeonato brasileiro e está marcado para começar às 18h, com transmissão lance a lance pelo ORM News. Para o Leão, a vitória abre caminho de vez para a classificação à segunda fase da competição.