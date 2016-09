Leão paraense terá de torcer por uma combinação de resultados e ainda vencer o América de Natal na próxima rodada

Por: Redação ORM News

Em 10 de setembro, 2016 - 19h38 - Série C

Atualizada às 22h28

A semana será de tensão máxima no Baenão. Isto porque o Remo foi goleado pelo Fortaleza por 4 a 1 na Arena Castelão pela penúltima rodada da fase classificatória da Série C do campeonato brasileiro e ficou com a classificação à segunda fase da competição ameaçada. A partida foi na noite deste sábado (10), mas o final desta rodada só será neste domingo (11).

O Tricolor de Aço conseguiu fazer o primeiro gol do jogo ainda aos três minutos iniciais, com Daniel Sobralense. O zagueiro estreante do Remo, Renato Justi, cosneguiu o empate aos 26 da primeira etapa, mas Rodrigo Andrade colocou o Fortaleza em vantagem novamente. No segundo tempo, Corrêa, aos 24, e Juninho, aos 37, fecharam a goleada cearense.

A derrota deixou os azulinos com a obrigação de 'secar' o ASA (AL), que receberá o Botafogo da Paraíba às 16h deste domingo (11), em Arapiraca (AL). Isto porque, se os alagoanos vencerem, o Leão azul deixará o G4 e ficará com a classificação ainda mais ameaçada. Neste momento, Remo (4º lugar) e ASA (5º lugar) estão empatados com 24 pontos. Já o Fortaleza conseguiu sacramentar a classificação à segunda fase com uma rodada de antecedência.

Na próxima rodada, os remistas contarão com apoio da torcida no Mangueirão para enfrentar o América de Natal, às 19h do outro domingo (18). Vale destacar que o Mecão chegará para esta ppartida com a obrigação de vencer para poder fugir da zona de rebaixamento à Série D de 2017. O Fortaleza, por sua vez, vai encarar o Botafogo da Paraíba em João Pessoa (PB) sem sete titulares, que forçaram o recebimento do terceiro cartão amarelo contra o Remo para poder chegar à segunda fase sem riscos de suspensão.

1º tempo: gol relâmpago e estrela de estreante

Empurrado por sua torcida, o Fortaleza seguiu a cartilha dos times mandantes e conseguiu abrir o placar ainda aos três minutos, quando Corrêa recebeu na ponta direita, entrou na área e cruzou para a chegada de Daniel Sobralense colocar a redonda no gol do Remo, aos três minutos.

O domínio do Tricolor do Pici continuou e, aos 23, Felipe saiu na direita para colocar a bola na área para Anselmo, que testou com categoria e viu o goleiro Fernando Henrique espalmar milagrosamente. A bola ainda foi na trave e Osvaldir despachou.

O empate do Remo aconteceu após uma cobrança de escanteio. A zaga cearense afastou e Osvaldir acionou o estreante Renato Justi, que soltou uma pancada de fora da área. A bola desviou em Edimar e venceu Ricardo Berna.

Os donos da casa voltaram a apertar os azulinos e chegou muito perto de conseguir o segundo gol aos 36 minutos. Na jogada, Anselmo foi lançado dentro da área, por trás da marcação de Ítalo, e tocou na saída de Fernando Henrique po cobertura. Renato Justi apareceu em cima da linha e salvou.

No minuto seguinte, porém, Corrêa cobrou escanteio e a bola ficou viva na área. Lima ajeitou para Rodrigo Andrade, que teve tempo de dominar na linha da grande área e chutou forte para fazer o segundo gol e garantir a vantagem tricolor.

2º tempo: Remo sucumbe e Fortaleza massacra

O Remo voltou do intervalo bem antes do Fortaleza e parecia estar bem mais ligado na partida. Aos três minutos, Eduardo Ramos dominou a redonda na direita, saiu costurando três marcadores e deixou a bola na frente de Michel Schmöller, que soltou uma pancada e mandou a redonda muito perto do ângulo de Ricardo Berna.

O início, porém, foi enganador. O Fortaleza retomou o controle do jogo e fi avançando de forma gradativa, até que, aos 23 minutos, um chutão de Lima, na zaga, foi na direção de Rodrigo Andrade. O camisa 7 do Tricolor disparou pela esquerda e cruzou para Corrêa, que aproveitou uma saída bizônia do goleiro Fernando Henrique para mergulhar e tocar de cabeça para o gol. Fortaleza 3 x 1 Remo!

O técnico Waldemar Lemos resolveu fazer alterações na equipe. Uma delas foi a recolocação de Levy no lugar do apagado Osvaldir. Com a camisa 14, o lateral chegou perto de diminuir para os azulinos. Na jogada, ele recebeu uma sobra da zaga dentro da área e chutou cruzado, mas Lima, quase sobre a linha do gol, salvou o Tricolor.

Já aos 37 minutos, Felipe saiu pela direita com extrema tranquilidade. Ele acionou Juninho, que recebeu dentro da área, sau da marcação e chutou. Fernando Henrique rebateu no pé do atacante, que não desperdiçou a segunda oportunidade e fechou a goleada.

Ficha técnica (Fortaleza 4 x 1 Remo)

Fortaleza - Ricardo Berna; Felipe, Lima, Edimar e William Simões; Juliano, Corrêa, Rodrigo Andrade (Guto) e Everton (Juninho); Daniel Sobralense (Leandro Lima) e Anselmo. Técnico: Marquinhos Santos

Remo - Fernando Henrique; Osvaldir (Levy), Ítalo, Renato Justi (Flamel) e Wellington Saci; Michel Schmöller, Yuri, Marcinho e Eduardo Ramos; Fernandinho (Ciro) e Edno. Técnico: Waldemar Lemos

Gols: Daniel Sobralense 3'/1ºT (Fortaleza), Renato Justi 26'/1ºT (Remo), Rodrigo Andrade 36'/2ºT (Fortaleza), Corrêa 24'/2ºT (Fortaleza) e Juninho 37'/2ºT (Fortaleza)

Cartões amarelos: Juliano, Corrêa, Daniel Sobralence, Anselmo, Edimar, Lima e Willian Simões (Fortaleza); Yuri e Alisson (Remo)

Local: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Data: 10/09/16

Hora: 20h

Árbitro: Anderson Daronco - RS (FIFA)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves - RS (ASP-FIFA) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior - RS (CBF-1)

Público: 31.710 (30.803 pag e 907 cred.)

Renda: R$ 335.294,00